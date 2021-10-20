Москва, 20 октября, 2021, 13:36 — ИА Регнум. Оксана Самойлова, предприниматель и жена рэпера Джигана, назвала имя первого спикера своего курса. Она опубликовала пост на эту тему в историях личного Instagram-аккаунта 19 октября.

Скриншот с YouTube Оксана Самойлова

По словам Самойловой, спикером «в блоке «психология» будет модель Мэй Маск, мать предпринимателя Илона Маска. Других подробностей вебинара для своих подписчиков Самойлова не раскрыла.

Ранее Оксана Самойлова стала послом ООН. Она подписала контракт с международной организацией, в рамках которого будет выполнен её проект, который готовился более года.