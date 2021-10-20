Санкт-Петербург, 20 октября, 2021, 13:37 — ИА Регнум. Днем в среду, 20 октября, в Северной столице местами ожидается сильный дождь. Об этом предупредило ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу. Умеренный дождь, периодически с мокрым снегом, идет в Петербурге уже несколько часов, отмечает ИА REGNUM.

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«Воздержитесь от поездок по городу, по возможности оставайтесь в квартире или на работе. Включите средства проводного и радиовещания. Если сильный дождь застал вас на улице, не спускайтесь в подземные переходы и другие заглубленные помещения. Постарайтесь укрыться в зданиях расположенных выше возможного уровня подтопления. Если здание (помещение), в котором вы находитесь, подтапливает, постарайтесь покинуть его и перейти на ближайшую возвышенность», — посоветовали в Главке МЧС.

В свою очередь Водоканал Петербурга отметил, что самая высокая интенсивность выпадения осадков ожидается в период с 21:00 до полуночи. За 12 часов может выпасть до 20 мм осадков.

«На улицах города для профилактики угрозы нарушения работоспособности ливневой канализации петербургский Водоканал усилил работу аварийных бригад, — отметили в Водоканале. — Для понижения уровня сточных вод в коллекторах на очистных сооружениях города будут включены дополнительные насосы, а также установлены передвижные насосные станции:

На Парашютной улице, которая находится на особом контроле Водоканала как наиболее «уязвимая» для подтоплений.

На привокзальной площади в городе Ломоносов;

На канализационной насосной станции «Южная»;

На канализационных очистных сооружениях в г. Зеленогорск».

Водоканал просит горожан по возможности отказаться от поездок по городу на личном автотранспорте 20 октября. Сообщить о скоплении воды на тротуарах и проезжей части можно на Горячую линию ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» по тел.: (812) 305−09−09.