Иркутск, 20 октября, 2021, 13:31 — ИА Регнум. Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев сегодня, 20 октября, принял участие в работе 47-й сессии Законодательного собрания региона, где одним из ключевых вопросов стало рассмотрение корректировок областного бюджета на 2021−2023 годы, и сделал ряд важных заявлений по поводу увеличения финансирования муниципалитетов. Подробности сообщает пресс-служба правительства региона.

Правительство Иркутской области Губернатор Приангарья Игорь Кобзев

Глава Приангарья внес законопроект в областной парламент в конце сентября. Перед первым чтением он обратил внимание депутатов на то, что важная часть расходов областного бюджета, в том числе запланированных дополнительно, направлена на сбалансированность местных бюджетов.

«Мы всегда внимательно относились и относимся к финансовой ситуации в муниципальных образованиях, и, как только появляется возможность увеличить финансирование, тут же это делаем. Как, например, это было сделано в августе, когда мы смогли выделить муниципалитетам дополнительные 500 миллионов рублей.

В текущей корректировке мы сначала заложили один миллиард рублей за счет собственных доходов, затем приняли решение увеличить финансирование муниципалитетов еще на 300 миллионов. Итоговая сумма составит 1,3 миллиарда рублей», — сообщил Игорь Кобзев.

В первом чтении депутаты приняли основные параметры уточненного бюджета. В 2021 году расходная часть увеличена на 24,8 млрд рублей, до 239 млрд. Увеличение доходной части утверждено в объеме 27,7 млрд рублей, до 227,4 млрд.

Первый заместитель губернатора — председатель правительства Иркутской области Константин Зайцев отметил, что региональный кабинет министров совместно с Управлением Федеральной налоговой службы по Иркутской области усилил работу по налоговым отчислениям с крупными компаниями, с малым и средним бизнесом.

«В результате по объемам доходов областного бюджета мы вышли на докризисный уровень и даже превзошли его. Для сравнения: за девять месяцев этого года мы на 21% обошли 2019 год, когда доходная часть была самой большой за последнее время», — подчеркнул Константин Зайцев.

Во втором чтении были утверждены поправки к законопроекту, в том числе внесенные губернатором. Так, по инициативе главы региона, еще 100 млн рублей субвенций направлены на заработную плату работникам муниципальных образовательных организаций. За счет перераспределения увеличены ассигнования на капитальный ремонт нескольких социальных объектов.

Также допсредства направлены на бесплатное двухразовое питание школьников с ограниченными возможностями здоровья, на социальные выплаты медикам, работающим с ковидными пациентами и лицами из группы риска, и ряд других мероприятий.

Сегодня, 20 октября, скорректированный областной бюджет принят депутатами Законодательного собрания в окончательном чтении.