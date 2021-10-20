Сеул, 20 октября, 2021, 13:30 — ИА Регнум. С января по сентябрь 2021 года более 1200 подростков в Южной Корее стали жертвами сексуальных преступлений в интернете, что в одиннадцать раз больше, чем в 2018 году. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на данные министерства по вопросам гендерного равенства и семей.

Цуканов М.В Преступления через сети

Согласно опубликованным данным, в 2018 году 111 подростков в стране стали жертвами сексуальных преступлений в интернете, однако в 2021 году их число увеличилось до 1268.

С апреля 2018 года по сентябрь 2021 года жертвами сексуальных преступлений в интернете стали 14 070 человек. Среди них 1315 человек в 2018 году, 2087 человек в 2019 году, 4973 человека в 2020 году. С января по сентябрь 2021 года жертвами сексуальных преступлений стали 5695 человек.

Известно, что 21,3% жертв приходится на лица старше 20 лет, 20,6% — на подростков, 7% — на лица старше 30 лет.

26,2% сексуальных преступлений в интернете приходятся на незаконную съемку, 24,5% — распространение материалов сексуального характера, 13,9% — угрозы распространения материалов.