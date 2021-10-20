Москва, , 13:30 — REGNUM Российско-индонезийская межведомственная рабочая встреча по международной информационной безопасности состоялась в Москве, сообщает МИД России.

Информационная безопасность Tumisu

Исполняющий обязанности директора Департамента международной информационной безопасности МИД России А.В.Крутских встретился с директором Департамента по вопросам стратегии кибербезопасности Национального агентства по кибербезопасности и криптографии Индонезии Сулистьё. На встрече также присутствовали представители различных российских ведомств и посольства Индонезии в Москве.

Стороны обсудили широкий спектр вопросов сотрудничества России и Индонезии в области международной информационной безопасности, в включая стратегические подходы и законодательно-нормативное регулирование стран в этой области.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Индонезии одобрили российские сертификаты о вакцинации против коронавируса.

Подробнее в материале: Индонезия одобрила российские сертификаты о вакцинации