Москва, 20 октября, 2021, 13:33 — ИА Регнум. Цены на столовый картофель растут в том числе за счет роста популярности продукции, сырьём для которой служит этот корнеплод. Об этом 20 октября заявил председатель Картофельного союза Сергей Лупехин на пресс-конференции в Москве, передает корреспондент ИА REGNUM.

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«Растет переработка картофеля. Заходят новые крупные картофельные переработчики — картошка фри, чипсы, картофельный крахмал. Из-за этого уменьшается доля столового картофеля на рынке», — сказал Лупехин.

В числе еще одного фактора роста цен на картофель он назвал сокращение объемов выращивания этой культуры в личных подсобных хозяйствах.