Павловск, Воронежская область, 20 октября, 2021, 13:28 — ИА Регнум. Причиной взрыва в торговом центре в Воронежской области могло стать самодельное взрывное устройство. Об этом со ссылкой на собственный источник сообщил «Пятый канал» 20 октября. Официального подтверждения данной информации нет.

Luc Viatour Взрыв

Как сообщается, СВУ было безоболочным, без поражающих элементов. Эпицентр взрыва находился в офисе местной управляющей компании. По данным источника СМИ, причиной мог стать конфликт — либо между коммерсантами, либо с кем-то из клиентов. В соцсетях также появились сообщения, что жители города были крайне недовольны работой этой УК.

Как сообщало ИА REGNUM, взрыв в торговом центре «Атлас» в Павловске Воронежской области произошёл около 23:30 19 октября. Жители сообщали о том, что хлопок был слышен в разных концах города. Никто не пострадал, но здание, судя по фото, появившимся в сети, получило значительные повреждения. По данным СМИ, здание не было газифицировано. Официальных сообщений о причинах взрыва от правоохранительных и следственных органов пока не поступало.