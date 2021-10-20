Ла-Пас, 20 октября, 2021, 13:27 — ИА Регнум. Бывший президент Боливии Эво Моралес примет участие в XXV Международном семинаре «Партии и новое общество», организованном «Партией труда» в Мексике. Об этом пишет Prensa Latina со ссылкой на организаторов мероприятия.

Kremlin.ru Эво Моралес

Незадолго до этого бывший боливийский лидер сам сделал заявление в своём аккаунте в Twitter, в котором сообщил, что примет участие в мероприятии, которое пройдёт с 21 по 23 октября включительно.

«Я еду в Мексику, страну, которую я всегда ношу в своем сердце, по приглашению «Партии труда» для участия в международном семинаре «Партии и новое общество», — написал Моралес.

Это будет хороший опыт общения с различными политическими движениями освободительной направленности, добавил он.

Ожидается, что в мероприятии примут участие и другие левые политические партии и организации со всего мира, такие как Коммунистическая партия Германии, аргентинское движение «Эвита», боливийская Patria Socialista Multinacional-Movimiento Guevarista и «Движение к социализму», председателем которого является сам Моралес.

Кроме того, приглашены представители многочисленных коммунистических и прогрессивных политических партий, находящихся у власти или в активной оппозиции, из Азии, Африки, Европы, Ближнего Востока и Латинской Америки.