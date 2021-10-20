Москва, 20 октября, 2021, 13:26 — ИА Регнум. Россия сожалеет, что Соединенные Штаты уклоняются от встреч по Афганистану в московском формате», сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Лавров

«Выражаем сожаление по поводу неучастия на этот раз в мероприятии американских коллег. Обратили внимание, что США уже во второй раз подряд уклоняются от встречи в рамках расширенной тройки (РФ, США, КНР, Пакистан)», — сказал министр, открывая встречу.

Глава МИД РФ выразил надежду, что «это не сопряжено с какими-то принципиальными проблемами».

Как сообщало ИА REGNUM, в настоящее время министр иностранных дел России Сергей Лавров проводит встречу с делегацией радикального движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).