Томск, 20 октября, 2021, 13:25 — ИА Регнум. В Томской области жертвами коронавирусной инфекции стали ещё три человека. Об этом ИА REGNUM сообщили 20 октября в региональном оперштабе.

(сс) Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы. Максим Мишин Врач

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По данным сайта «Стопкоронавирус.рф», за весь период пандемии в Томской области скончались 583 пациента с подтверждённым диагнозом COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, за прошедшие сутки в регионе было подтверждено 152 случая заражения коронавирусом, выздоровели 62 человека.