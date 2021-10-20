Белград, , 13:30 — REGNUM Глава делегации ЕС в Сербии Эммануэль Жофре 19 октября передал премьер-министру Сербии Анне Брнабич годовой отчет Европейской комиссии и продвижении Сербии в процесс евроинтеграции.

Ана Брнабич Novreg.ru

В отчете подчеркивается, что Сербия в приоритетном порядке занялась реформами у области верховенства закона. Также отмечается прорыв, который Сербия осуществила в области налогообложения и энергетике.

Представляя этот же отчет в Европейском парламенте, комиссар ЕС Оливер Варгейи ранее отметил, что Сербия серьезно подошла к процессу проведения реформ, и напомнил, что реформа конституции, предназначенная для обеспечения независимости правосудия, должна быть закончена до конца текущего года.

«Сербия должна углубить реформы в области свободы СМИ, борьбы против коррупции и организованной преступности, а также она должна призвать к ответственности военных преступников», — процитировал телеканал РТС слова Варгейи.

Напомним, что Евросоюз заявил о готовности открыть два новых кластера в переговорах с Сербией — кластер 3 (конкурентоспособность и рост) и кластер 4 (зеленая экономика).