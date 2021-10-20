Кызыл, 20 октября, 2021, 13:24 — ИА Регнум. В Туве решением правительства с 18 октября закрыт пожароопасный сезон. Решение принято в связи со снижением числа лесных пожаров, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

(сс) marneejill Лес

Таким образом, ограничения на посещение жителями леса сняты. При этом сотрудники минприроды республики призвали граждан соблюдать правила пожарной безопасности при пребывании в лесу.

Добавим, что пожароопасный сезон на территории Тувы действовал с 5 апреля. За почти семь месяцев зарегистрировано33 лесных пожара, что в два раза меньше аналогичного периода прошлого года, на общей площади 1071,6 га (в 2020 году — 18 059,57 га).

«Среди основных причин возникновения лесных пожаров в 2021 году специалисты, как и в прежние годы, называют человеческий фактор и грозы. На них приходится почти 80% всех возгораний в лесу», — добавили в правительстве.