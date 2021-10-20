Новосибирск, , 13:24 — REGNUM В Новосибирской области создана сеть из 12 центров гемодиализа, пять из них работают в районах. Здесь жители районов области могут получить современную медицинскую помощь. В конце июля такой центр начал работать в Карасуке. В ходе рабочей поездкигубернатор Андрей Травников побывал в Карасукской центральной районной больнице, где ознакомился с работой нового подразделения больницы.

В ходе рабочей поездки губернатор Андрей Травников побывал в Карасукской центральной районной больнице Правительство Новосибирской области

«Карасукская ЦРБ уже сегодня становится мощным межрайонным центром — тут и центр гемодиализа, и ЦАОП. Могу сказать, что у ЦРБ серьезное будущее — мы собираемся превратить её в еще один региональный сосудистый центр — появится возможность оказывать не только экстренную первичную помощь, но и проводить технологичные операции, спасать людей, причем не только в Карасукском районе, но и в близлежащих. Следующий шаг, совместно с Российскими железными дорогами, — использование мощностей узловой больницы для расширения возможностей центральной районной больницы, а правильней говорить — центральной межрайонной больницы в Карасуке», — подчеркнул Губернатор Андрей Травников.

В Диализном центре ООО «Нефролайн — Сибирь» предусмотрено два диализных зала: «чистый» и для пациентов с инфекционными заболеваниями. Предусмотрено четыре точки подключения аппаратов «искусственная почка».

Созданы все условия для комфортного, качественного и безопасного получения заместительной почечной терапии. Центр рассчитан на проведение восьми процедур в день в две смены, что позволяет в полном объёме проводить почечную заместительную терапию двадцати-двадцати пяти пациентам.

Лечение осуществляется по полису ОМС, то есть для пациентов и анализы, и консультации медиков, и сам гемодиализ являются бесплатными. Отделения гемодиализа работают уже в Татарском, Ордынском, Искитимском, Кубышевском районах, Новосибирске.

Увеличение доступности медицинской помощи в сельской местности и развитие системы здравоохранения в регионе — приоритет в деятельности правительства Новосибирской области.