Самара, 20 октября, 2021, 13:23 — ИА Регнум. Советский и российский актер, заслуженный артист России Виктор Евграфов ушел из жизни в возрасте 73 лет. Об этом 20 октября сообщает киностудия «Самара фильм».

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«Умер Виктор Иванович Евграфов — самый главный Мориарти мирового кинематографа. Поверить в это невозможно!», — говорится в сообщении.

Также указывается, что причиной смерти актера, который восстанавливался от COVID-19, предположительно, стали проблемы с сердечно-сосудистой системой. При этом отмечается, что Евграфова похоронят на «Аллее актёров» самарского городского кладбища, место и дата прощания с ним станут известны позднее.

Отметим, Виктор Евграфов родился 10 сентября 1948 года и в 1976 году окончил ГИТИС, после чего начал сниматься в кино и работать в Ленинградском ТЮЗе. Наиболее известен по исполнению роли профессора Мориарати в многосерийном фильме «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона» («Охота на тигра» (1980) и «Смертельная схватка» (1980)).