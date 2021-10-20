Москва, 20 октября, 2021, 13:33 — ИА Регнум. Подорожанию картофеля в России поспособствовало отсутствие трудовых мигрантов в период пандемии. Об этом 20 октября заявил председатель Картофельного союза Сергей Лупехин на пресс-конференции в Москве, передает корреспондент ИА REGNUM.

Картофель

Это привело к тому, что стоимость услуг резко выросла, а это обстоятельство в свою очередь повлияло на удорожание картофеля.

«Это связано и с перевозкой, и с выращиванием продукции в полях открытого грунта. Ну и климат: на три недели позже вошли в посевную компанию. Засушливое лето и дождливая осень, что мешает собирать урожай», — сказал Лупехин.