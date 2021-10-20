Берлин, , 13:22 — REGNUM Россия надеется на прагматичные отношения с новым правительством Германии. Об этом в интервью газете Berliner Zeitung заявил посол России в Берлине Сергей Нечаев.

Флаги России и Германии City-yaroslavl.ru

Читайте также: Москва готова вести сотрудничество с любым преемником Меркель — МИД РФ

«Россия готова сотрудничать с любым федеральным правительством, которое избрал немецкий народ», — подчеркнул дипломат.

Он отметил, что у Москвы есть опыт работы со всеми партиями, которые могут сформировать новое правительство ФРГ — социал-демократами и «зелёными». Нечаев напомнил, что именно при «красно-зелёном правительстве» был начат «Северный поток — 1».

«Мы хотим продолжить конструктивный диалог в духе добрососедства и взаимовыгодной кооперации, — сказал посол. — И очень надеемся на то, что позитивная повестка [в отношениях] сохранится».

При этом он отметил, что с такими средствами как «санкции, ультиматумы и угрозы любого рода» нельзя развивать партнёрство, они являются помехой.

Напомним, ранее директор третьего Европейского департамента МИД РФ Олег Тяпкин заявило, что Россия готова вести сотрудничество в конструктивном ключе с любым преемником канцлера ФРГ Ангелы Меркель и с любым составом нового немецкого правительства, которое будет сформировано по итогам недавних выборов в Бундестаг.

Также по теме: Что ожидает Германию и Россию при новом канцлере ФРГ?

Дипломат подчеркну, что несмотря на большое количество противоречий, Москва видит хорошие перспективы для дальнейшего развития российско-германского взаимодействия в торгово-экономической, научно-образовательной и культурно-гуманитарной сферах, а также на межрегиональном и межмуниципальном уровнях.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно данным ЦИК Германии, на выборах в бундестаг ФРГ, которые прошли 26 сентября, победила Социал-демократическая партия Германии, набрав 25,7% голосов. Блок ХДС/ХСС набрал 24,1% — это стало худшим результатом в истории консервативного блока. Либеральная Свободная демократическая партия заручилась поддержкой 11,5% избирателей, «Союз-90"/"Зелёные» — 14,8%, правопопулистская «Альтернатива для Германии» — 10,3%.

Читайте ранее в этом сюжете: В Германии подвели итоги выборов в бундестаг