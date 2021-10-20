Вильнюс, 20 октября, 2021, 13:30 — ИА Регнум. НАТО следует сохранять военное присутствие на восточном фланге, чтобы обеспечивать безопасность стран альянса. Об этом президент Польши Анджей Дуда заявил 20 октября на конференции по безопасности в Вильнюсе.

The White House Анджей Дуда

По словам Дуды, Россия якобы продолжает регулярно демонстрировать силу и усиливать напряжённость в регионе. В качестве примера он привёл учения «Запад — 2021», когда манёвры проводились «на белорусских полигонах вблизи польской и литовской границ».

Так как угроза со стороны восточного соседа растёт, утверждает польский лидер, Североатлантическому альянсу следует развивать союзные структуры и институты, сохранять общее присутствие войск на восточном фланге. Каждый союзник при этом должен выполнять финансовые обязательства.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в российском МИД заявили о признаках «геополитического биполярного расстройства» у НАТО.

Читайте также: Захарова назвала симптом «геополитического биполярного расстройства» у НАТО