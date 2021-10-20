Лондон, 20 октября, 2021, 13:21 — ИА Регнум. России давно пора отказаться от подхода к Великобритании как к потенциальномуилитем более желательному партнёру, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в среду, 20 октября, комментируя высказывания главы штаба обороны Великобритании Николаса Картера.

Даниль Муллагалиев ИА REGNUM Великобритания

Как сообщалось ранее, Картер заявил, что Россия, как и Китай, представляют собой «критическую угрозу» Великобритании и является для нее «хроническим системным вызовом». Властям Великобритании нужно проводить «курс на сдерживание», добавил он.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ответ заявила, что «полюса» в многополярном мире, о котором говорит Картер — «это центры сопряжения интересов стран, которые ищут друг в друге не соперников против кого-то, а партнеров для чего-то созидательного и конструктивного».

« Давно пора отказаться от подхода к Великобритании как к потенциальному и тем более желательному партнёру. Эта страна, её элита уже долгие века являются врагами России. Мы действительно для них угроза, и чем сильнее становится наша страна, чем более успешно она живёт, тем большую угрозу для западного образа жизни, западного мировоззрения мы собою представляем. Наша цивилизационная противоположность проецируется, естественно, и на политику, что не исключает временных союзов в тех или иных критических для обеих наших стран обстоятельствах, как это было в годы Второй мировой войны. Тот союз, однако, как мы помним, сразу же после войны разрушили британцы.

Итак, «искать» в лице Великобритании политического «партнёра» — это неверная установка: они всегда будут использовать партнёрские отношения во вред России. Это доказано историей.