Самара, 20 октября, 2021, 13:23 — ИА Регнум. Министр здравоохранения Самарской области Армен Бенян прошел повторную вакцинацию от коронавируса. Об этом 19 октября сообщает пресс-служба областного правительства.

huntlh Вакцинация

Следите за развитием событий в трансляции: «Смертность от COVID-19 в России ставит новые рекорды — трансляция»

Сообщается, что весной текущего года Бенян привился вакциной «Спутник V», а через шесть месяцев он сделал повторную прививку.

«Не сдавал никаких анализов на антитела поскольку основным критерием для повторной прививки является временной промежуток в шесть месяцев. Прошло полгода, значит, необходимо сделать прививку, чтобы создать максимальный уровень иммунитета для защиты от новой коронавирусной инфекции. Причем повторная вакцинация может быть выполнена любым видом вакцины из четырех зарегистрированных в нашей стране. Я сделал прививку вакциной Спутник Лайт», — приводит пресс-служба слова министра.

Бенян также сообщил, что в Самарской области повторную вакцинацию прошли порядка 50 тысяч жителей области.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что согласно данным на 18 октября темп вакцинации в Самарской области вырос по сравнению с предыдущей неделей, при этом показатель исполнения плана ниже, чем в среднем по стране: около 58% (по России — порядка 62%).