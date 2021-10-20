Томск, 20 октября, 2021, 13:19 — ИА Регнум. В Томской области за прошедшие сутки COVID-19 диагностировали у 152 человек. Об этом ИА REGNUM сообщили 20 октября в региональном оперативном штабе.

Александр Куликов ИА REGNUM Дежурная медсестра в палате реанимации для больных COVID-19

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За весь период пандемии в Томской области подтверждено 45 903 случая заражения коронавирусом. Общее число выздоровевших — 37 734 человека. За сутки список выздоровевших пополнился 62 фамилиями.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 октября в регионе было подтверждено 150 случаев заражения.