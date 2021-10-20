Элиста, 20 октября, 2021, 13:18 — ИА Регнум. Обязательная вакцинация от коронавируса вводится на территории Республики Калмыкия для ряда категорий населения. Это следует из постановления главного санитарного врача региона, документ опубликован на сайте управления Роспотребнадзора 20 октября.

Дарья Драй ИА REGNUM Вакцинация

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Согласно постановлению, профилактическими прививками от ковида должно быть охвачено не менее 80% работников медицинских и санаторных учреждений, социального обслуживания, образования, жителей, работающих вахтовым методом, волонтёров, сотрудников правоохранительных органов, работников торговли и сферы услуг, сферы общественного питаний, банков, почты, досуговых и развлекательных учреждений, гостиниц, аптек и целого ряда других сфер. Также планируется вакцинировать не менее 80% жителей старше 60 лет и лиц, проживающих в социальных учреждениях. Требование о вакцинации коснется госслужащих и студентов старше 18 лет, которые направляются на прохождение практики.

Вакцинация первым компонентом должна быть проведена до 15 ноября, вторым — до 15 декабря. До 1 ноября руководители организаций и учреждений должны предоставить медикам списки сотрудников для проведения вакцинации.

После 16 декабря 2021 года сотрудников указанных сфер деятельности, не имеющих прививок или медицинских отводов от них, будут отстранять от работы «на период эпидемиологического неблагополучия».