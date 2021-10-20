Ставрополь, 20 октября, 2021, 13:16 — ИА Регнум. В Ставропольском крае за прошедшие сутки выявили 388 новых пациентов с подтвержденным коронавирусом. Это самый высокий суточный прирост числа заболевших за всю пандемию. Общее число носителей коронавируса увеличилось до 93 188 человек.

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В настоящее время в крае лечатся от COVID-19 16 104 пациента. За прошедший день выписаны в связи с выздоровлением 359 человек, а общее число сумевших справиться с опасной инфекцией достигло 73 433 человек. Не удалось спасти врачам 3651 пациента, в том числе 33 из них скончались в течение предыдущего дня.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Ставрополья с 19 октября ввели в регионе обязательную вакцинацию для работников ряда отраслей. Практически привиться обязали всех, кто контактирует по роду деятельности с большим числом людей, а также студентов вузов и техникумов, начиная с 18 лет.