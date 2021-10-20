Екатеринбург, 20 октября, 2021, 13:14 — ИА Регнум. В Свердловской области не проводится опрос, связанный с вакцинацией против COVID-19. Об этом заявил пресс-секретарь ГУ МВД РФ по региону Валерий Горелых.

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Гражданам необходимо быть бдительнее, поскольку под таким предлогом действуют мошенники, сказал Горелых. И добавил, что правоохранительные органы никогда не просят по телефону предоставить личные данные.

Если человек заподозрил неладное, ему необходимо позвонить в организацию, сотрудником который представился звонящий, напомнил Валерий Горелых.