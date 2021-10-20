Москва, 20 октября, 2021, 13:13 — ИА Регнум. Нефтяные котировки в среду, 20 октября, снижаются в район 84,5 долларов за баррель Brent после неудачных попыток предыдущих дней преодолеть новый достигнутый годовой максимум выше 86 долларов. Об этом сообщил ИА REGNUM главный аналитик TeleTrade Марк Гойхман.

Blick.ch Нефть

По его словам, цены консолидируются в локальном диапазоне, поскольку пока уравновешены факторы их роста и коррекции. Энергетический кризис поддерживает цены, как и общая склонность рынка к покупке рисковых активов. Но данные текущие драйверы уже учтены в высоких ценах, отметил он.

Гойхман добавил, что непосредственной же причиной снижения послужили вышедшие накануне ночью данные об увеличении запасов чёрного золота в США на 3,3 млн баррелей при прогнозе 2,2 млн баррелей.

По его словам, таковы цифры от института API (Американский институт нефти), но 20 октября будут опубликованы официальные данные о запасах от минэнерго США. Их повышение прогнозируется на 1,9 млн барр. Если фактически оно окажется больше, близким к информации API, коррекция способна углубиться, отметил эксперт.

По его словам, рынок ждёт повода для фиксации прибыли инвесторов, покупавших актив по гораздо более низким ценам. Таким образом, добавил Гойхман, наиболее вероятный диапазон движения котировок на среду находится в промежутке 83,8 — 84,7 долларов за баррель Brent.