Москва, 20 октября, 2021, 13:31 — ИА Регнум. Рост цен на продукты питания в России во многом связан со структурой розничного рынка. Об этом 20 октября заявил депутат Госдумы РФ Алексей Ситников («Единая Россия») на пресс-конференции в Москве, передает корреспондент ИА REGNUM.

Инфляция

«Одной из ключевых причин, выявившихся в период пандемии явился олигопольный (с несовершенной конкуренцией — прим. ИА REGNUM) характер розничных продаж», — сказал парламентарий.

По его словам, розничные продажи продуктов питания в России сконцентрированы в руках ограниченного числа игроков.

«За крупными федеральными торговыми сетями мелкий частный бизнес остается работать там, где невыгодно работать — в удалённых сельских пунктах. И незарегулированность на законодательном уровне деятельности торговых сетей — это одна из причин роста и продуктовой инфляции. По оценкам разных экономистов здесь влияние до 10−15% инфляционной накрутки», — сказал Ситников.