Кабанский район, Бурятия, 20 октября, 2021, 13:13 — ИА Регнум. Медалью Совета Федерации РФ «За проявленное мужество» награждён ученик 6 класса Байкало-Кударинской средней школы Кабанского района Бурятии. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Народного хурала республики, летом он спас тонущего ребёнка.

Leninsk-kuznetskiy.frant.me Тонущий человек

В тот день школьник рыбачил на мосту, соединяющий села Кудара и Корсаково. Рядом мальчики помладше прыгали в воду.

«На его глазах один из них начал тонуть. Не мешкая, Роман бросился в воду, и спас тонущего семилетнего мальчика», — отметили в заксобрании.

Такой же награды удостоен семиклассник из села Надеино Тарбагатайского района, защитивший своего деда-инвалида от пьяных соседей, пытавшихся забрать у него пенсию. Распоряжение о награждении школьников подписала председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

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