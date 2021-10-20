Москва, 20 октября, 2021, 13:18 — ИА Регнум. Земельный участок с домом или дачей есть у 57% жителей России или членов их семей. Таковы результаты опроса, опубликованные 20 октября Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Анна Рыжкова ИА REGNUM Дача

Респондентам предлагали ответить на вопрос, владеют ли они лично или члены их семьи земельным участком с загородным домом, коттеджем или дачей. Ещё один вопрос был о том, стали ли респонденты начиная с 2020 года проводить там больше времени.

Дачные участки есть у 57% опрошенных, при этом 26% из них стали проводить там больше времени. Среди имеющих дачу 11%, наоборот, стали проводить там меньше времени, а 50% — столько же. Каждый десятый из имеющих дачу почти там не бывает.

Отмечается, что в период пандемии чаще бывать на дачах стали люди старше 35 лет, а также жители Москвы и Санкт-Петербурга.

В опросе, проходившем 20 августа, приняли участие 1600 граждан России старше 18 лет. Опрашивали их по телефону. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%, отмечает ВЦИОМ.

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