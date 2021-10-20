Вашингтон, , 13:08 — REGNUM Заявления, сделанные главой министерства обороны США Ллойдом Остиным в отношении Украины и Грузии, лицемерны, заявил политический директор проекта Defense Priorities Бенджамин Фридмэн. Об этом сообщает 20 октября Responsible Statecraft.

Ранее глава Пентагона Ллойд Остин подчеркнул во время визита на Украину подтвердил «непоколебимую поддержку суверенитета, территориальной целостности и евроатлантических устремлений Украины». Кроме того, глава Минобороны США отметил, что он выступает за укрепление обороноспособности Украины для сдерживания «дальнейшей агрессии России».

"Украине надо заключить с Россией сделку», — подчеркнул Фридман. — То, что США крутят перед носом Украины перспективу вступления в НАТО не дает Киеву начать проводить рабочую внешнюю политику для решения своего основного вопроса».

Фридман, выступавший против членства Киева в НАТО, назвал предложение Остина «плохой идеей», поскольку и Украина, и Грузия имеют территориальные споры с Россией.

«Их было бы очень сложно защищать при этом почти без какой-либо выгоды. Это бесперспективный вариант, если анализировать соотношение затрат и выгод», — указал он, добавив, что «территориальная целостность Грузии и Украины не связана с безопасностью США», в то время как Россия имеет «значительную историческую заинтересованность» в этих странах, особенно — в Украине.

Во время брифинга с министром обороны Украины 19 октября Остин заявил, что «ни одна третья страна» — то есть Россия — «не может наложить вето на вступление Украины в НАТО». Однако на этот шаг могут члена альянса, а европейские союзники, похоже, не заинтересованы во включении Украины. Так, министр Европы и иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан отметил в июне, что Париж считает, что «на данный момент условия [для членства Украины] не выполнены».

Что касается комментариев Остина о потенциальном членстве в НАТО Грузии и Украины, Фридман считает, что Соединенные Штаты «утратили способность различать страны, которые они поддерживают дипломатически, и те, за которые они будут вести войну».

"Я думаю, это то, что Вашингтону нужно преодолеть», — подчеркнул он. — Нам нужно вернуться к привычке более ясно думать об альянсах».