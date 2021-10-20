Екатеринбург, 20 октября, 2021, 13:08 — ИА Регнум. В Свердловской области за последние сутки зарегистрировано 38 смертельных исхода от коронавирусной инфекции, сообщает 20 октября оперштаб по борьбе с COVID — 19. Число жертв в регионе достигло 7124.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Смертность от COVID-19 в России ставит новые рекорды — трансляция»

В COVID-центрах на данный момент в тяжелом состоянии находятся 1029 человека. Из них 483 на аппаратах ИВЛ. В состоянии средней тяжести находятся 8533 свердловчанина.

За сутки выписанS 404 человек. С начала пандемии после прохождения лечения от коронавирусной инфекции, больницу покинули 136 970 человек.

Как ранее сообщал ИА REGNUM, суточный показатель заболеваемости COVID-19 в регионе превысил 600 случаев.