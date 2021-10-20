Омск, 20 октября, 2021, 13:07 — ИА Регнум. За прошедшие сутки в Омской области жертвами коронавирусной инфекции стали восемь человек. Об этом 20 октября сообщает сайт «Стопкоронавирус.рф».

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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За весь период пандемии в Омской области скончался 2361 пациент с подтверждённым диагнозом COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, за прошедшие сутки в регионе выявлено 402 носителя коронавируса.