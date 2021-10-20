Ставрополь, 20 октября, 2021, 13:07 — ИА Регнум. В Ставропольском крае ввели обязательную вакцинацию от коронавируса из-за ухудшения ситуации с распространением опасной новой инфекции. Согласно постановлению главного санитарного врача субъекта РФ, вакцинации подлежат лица в возрасте старше 60 лет, а также ряд сотрудников организаций и госорганов, контактирующих с большим количеством людей.

Екатеринбург.рф Вакцинация

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Руководство организаций обязали привить не менее 80% своих сотрудников с учетом переболевших COVID-2019 в течение последних шести месяцев. Среди тех, кому положено прививаться в обязательном порядке, сотрудники куротного сектора, медорганизаций и образовательных учреждений, сотрудники правопорядка, предприятий, оказывающих услуги в сфере торговли и бытовых услуг, ЖКХ, общепита, транспорта, работники органов госвласти и МФЦ, а также студенты вузов и средних профессиональных образовательных организаций старше 18 лет. Список обязанных привиться достаточно большой, и можно говорить о введении на Ставрополье массовой вакцинации.

Постановлением главы регионального управления Роспотребнадзора Александра Ермакова от 19 октября 2021 года к непривитым будут приниматься штрафные санкции, в частности, их будут отстранять от работы с 19 ноября или переводить на дистанционный режим работы при отсутствии хотя бы первой дозы введенной вакцины, с 20 декабря будут отстраняться до окончания опасного периода полностью непривитые сотрудники.

Как сообщало ИА REGNUM, до вчерашнего дня Ставрополье было одним из четырех субъектов РФ, где власти не вводили обязательную вакцинацию.