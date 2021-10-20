Йошкар-Ола, 20 октября, 2021, 13:06 — ИА Регнум. В Марий Эл за минувшие сутки от последствий заражения коронавирусом скончались два человека. Об этом свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Накануне в регионе был зарегистрирован один летальный случай среди пациентов с коронавирусом.

Общее число жертв COVID-19 в республике достигло 657 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 20 октября в Марий Эл выявили 103 новых случая заражения коронавирусом. Накануне сообщалось о 99 новых положительных исследованиях на SARS-CoV-2. Общее число выявленных в регионе заражений с начала пандемии выросло до 21 171 случая. В настоящее время активными носителями коронавируса в республике являются 602 человека.

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