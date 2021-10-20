Москва, , 13:06 — REGNUM Возможность встречи президента РФ Владимира Путина и президента США Джо Байдена до конца года вполне реальна. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Джо Байден и Владимир Путин в 2011 году (сс) Official White House. by David Lienemann

«Ну, в том или ином формате [такая встреча] вполне реальна. Мы вас проинформируем», — сказал Песков.

По его словам, во время недавней встречи помощника президента РФ Юрия Ушакова с замгоссекретаря США Викторией Нуланд обсуждались различные варианты и были достигнуты «определённые понимания»: «После того, как они будут конкретизированы по форматам и по срокам, мы вас проинформируем».