Тбилиси, 20 октября, 2021, 13:05 — ИА Регнум. Бывший грузинский президент Михаил Саакашвили, объявивший 1 октября, что он начинает в тюрьме голодовку, будет ее продолжать, однако согласен на медикаментозное лечение. Текст обращения бывшего президента страны 20 октября зачитал журналистам его адвокат Дмитрий Садзаглишвили.

Иван Шилов ИА REGNUM Михаил Саакашвили

«Пока я арестован, не буду принимать пищу ни в какой форме и готов умереть. Вместе с тем хочу до конца мыслить здраво и сохранить дееспособность. Поэтому я согласен на медикаментозное вмешательство со стороны врачей, что поможет мне быть в сознании и участвовать в текущих процессах хотя бы в очень ограниченном виде», — говорится в заявлении Саакашвили.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее личный врач экс-президента Николоз Кипшидзе заявил, что бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили рекомендуется перевести из тюрьмы в больницу.

Напомним, Саакашвили был задержан 1 октября после его возвращения в Грузию, после чего назвал себя «политзаключенным» и объявил голодовку. 8 октября стало известно, что экс-президент покупает мед и соки, после чего он заявил, что вернул оставшийся мед.