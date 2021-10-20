Йошкар-Ола, 20 октября, 2021, 13:05 — ИА Регнум. В Марий Эл по состоянию на 20 октября выявили 103 новых случая заражения коронавирусом. Накануне сообщалось о 99 новых положительных исследованиях на SARS-CoV-2. Общее число выявленных в регионе заражений с начала пандемии выросло до 21 171 случая, свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба.

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Всего выздоровели с начала пандемии 19 912 жителей Марий Эл, за последние сутки выписаны 38 человек. 657 жителей республики скончались от последствий заражения коронавирусом. Накануне был зарегистрирован один летальный случай, за минувшие сутки скончались два человека среди пациентов с коронавирусом.

За вычетом выздоровевших и умерших в настоящее время активными носителями коронавируса в республике являются 602 человека.

Как сообщили ИА REGNUM в региональном минздраве, в инфекционных стационарах республики лечение получают 826 человек с подтвержденным заражением коронавирусом. Всего на лечении находятся 1609 человек, из них у 1595 — пневмония, 63 человека подключены к аппаратам ИВЛ (искусственной вентиляции легких). В минздраве отметили, что за сутки были выписаны 159 пациентов, при этом госпитализированы 155 жителей Марий Эл.

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