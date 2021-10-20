Санкт-Петербург, , 13:11 — REGNUM Председатель Следственного комитета России Александр Быстрыкин, как и обещал, организовал личный приём жителей Всеволожского района Ленинградской области с жалобами на работу отдела по городу Всеволожск Следственного управления СК России по Ленинградской области.

Александр Бастрыкин Sledcom.ru

Как сообщает телеканал «Санкт-Петербург», желающие попасть на приём граждане собрались у здания регионального управления СКР на Торжковской улице в Петербурге.

Ранее Бастрыкин поручил проанализировать и оценить деятельность подразделения СКР во Всеволожске. Поручено подготовить статистические данные по работе отдела за последние пять лет, в том числе проанализировать обращения граждан Всеволожского района, поступающие в СК России.

Ранее к главе СКР обратились две женщины с жалобой на несвоевременное возбуждение уголовного дела по ч. 1 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности») по факту гибели их родственника в частном доме в Всеволожском районе Ленинградской области в октябре 2020 года.

Глава СК России заслушал доклад о ходе расследования, остался недоволен работой следственного отдела по городу Всеволожску и назначил служебную проверку в отношении его руководителя Александра Демченко и следователя Владислава Мегрелова.

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