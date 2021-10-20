Самара, 20 октября, 2021, 13:11 — ИА Регнум. Объекты здравоохранения в Самарской области строить опережающими темпами поручил глава региона Дмитрий Азаров. Об этом он сообщил 20 октября на расширенном заседании в республиканском правительстве.

Ольга Перегуд ИА Красная Весна Больница

Он отметил, что ни по одному проекту не должно быть срывов, но всё, что касается объектов здравоохранения нужно отрабатывать в первоочередном порядке.

«Все, что касается объектов здравоохранения, отрабатывайте в первоочередном порядке. Это и возведение детской инфекционной больницы, что крайне важно. К сожалению, новые штаммы коронавируса задевают все возрастные категории, и даже маленькие детки болеют», — сообщил он.

В связи с этим он поручил обеспечить опережающие сроки строительства объектов здравоохранения и потребовал не допустить срыва сроков строительства важнейших медицинских объектов.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в рамках национального проекта «Здравоохранение» в Самарской области планируется поставить в медучреждения 78 единиц современной медтехники.