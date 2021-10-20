Москва, 20 октября, 2021, 13:04 — ИА Регнум. Представители защиты планируют обжаловать решение Зюзинского суда Москвы по делу блогера Юрия Дудя, передаёт 20 октября корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Юрий Дудь

После заседания представитель защиты рассказал журналистам о намерениях обжаловать решение о штрафе в размере 100 тыс. рублей.

«Естественно, с решением мы не согласны, будем его обжаловать», — сказал адвокат.

Он пояснил, что само решение комментировать пока не готов, поскольку нужно его сначала оценить.

Как сообщало ИА REGNUM, Юрия Дудя признали виновным в пропаганде наркотиков с помощью интернета (часть 1.1 статьи 6.13 КоАП РФ). На него наложен штраф в размере 100 тыс. рублей.