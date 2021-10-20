София, 20 октября, 2021, 13:04 — ИА Регнум. Региональная инспекция здравоохранения Софии (РИЗ) объявила о наборе граждан в так называемые «добровольные народные дружины» (ДНД) по обеспечению эпидемиологического контроля в рамках пандемии коронавируса. Об этом 20 октября сообщило Радио Болгария.

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Согласно официальной информации, в полномочия представителей новой структуры будет входить проверка у местных жителей документов о вакцинации, оказание помощи соискателям в прохождении соответствующих ПЦР-тестов, а также сбор данных о состоянии здоровья заболевших COVID-19 пациентов столичных клиник.

«Деятельность таких ДНД будет осуществляться на безвозмездной основе, активисты могут рассчитывать лишь на дополнительные выходные по основному месту работы», — говорится в заявлении мэрии Софии.

Предполагается, что уже в ближайшее время в новую структуру будут привлечены до 500 добровольцев.

Напомним, по состоянию на 20 октября общее количество выявленных жителей Болгарии, заразившихся коронавирусом, составило 551 тыс. человек. Из них скончались 22 612 пациентов.