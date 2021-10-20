Подгорица, , 13:04 — REGNUM США являются важнейшим стратегическим союзником и дружественной страной, с которой Черногория разделяет евроатлантическую систему ценностей, заявил заместитель премьер-министра Черногории Дритан Абазович.

США Иван Шилов © ИА REGNUM

Абазович и министр иностранных дел Черногории Джордже Радулович встретились в в государственном департаменте с Венди Шерман, заместителем государственного секретаря США, и Карен Донфрид, помощником государственного секретаря по европейским и евразийским делам.

Премьер-министр Абазович выразил удовлетворение первым официальным визитом госдеп после кризиса, связанного с коронавирусом, заявив, что Соединенные Штаты являются самым важным стратегическим союзником и дружественной страной, с которой Черногория разделяет евроатлантическую систему ценностей.

Абазович подчеркнул важность поддержки госдепом Черногории на пути к ЕС, реформ в главах 23 и 24 и борьбы с коррупцией.

Глава МИД Радулович отметил, что правительство Черногории хочет продолжить реализацию реформ, которые будут служить стране, и что важно установить институциональные соглашения для расширения сотрудничества в области экономики и привлечения инвестиций.

Венди Шерман, заместитель госсекретаря США, отметила, что Соединенные Штаты уважают Черногорию как уважаемого союзника страны и НАТО, и что Черногория получит поддержку еще более сильных реформ, которые ускорят европейский путь Черногории.

«С американской стороны на встрече с Абазовичем и Радуловичем также присутствовал Габриэль Эскобар, специальный посланник США на Западных Балканах», — говорится в сообщении правительства Черногории.