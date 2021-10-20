Москва, 20 октября, 2021, 13:02 — ИА Регнум. В рамках предложения о введении «краткосрочного локдауна» в России президент РФ Владимир Путин будет принимать концептуальное решение. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

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«Президент, как вы знаете, принимает рамочные, концептуальные решения», — сказал Песков.

По его словам, методологических инструкций от российского лидера ожидать не нужно, поскольку «методологические все инструкции, разъяснения должен давать, именно должен давать штаб, правительство, кабинет министров».