Александров, Владимирская область, 20 октября, 2021, 13:01 — ИА Регнум. Во Владимирской области трём жителям города Александрова вынесли приговоры за незаконный оборот контрафактного алкоголя. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по региону.

Бутылки

Весной 2020 года 38-летний мужчина устроил в своём гараже линию для производства контрафактной спиртосодержащей продукции. В предприятии участвовали также двое его знакомых. Они заранее покупали этиловый спирт, смешивали его с водой, расфасовывали, наклеивали этикетки и закупоривали бутылки. После этого злоумышленники искали покупателей и сбывали контрафактный алкоголь.

В торговые точки они привозили бутылки на личном и арендованном транспорте. В ноябре 2020 года полиция изъяла у двоих мужчин при транспортировке более 2400 бутылок спиртосодержащей продукции объемом 0,5 литра. В гараже сотрудники полиции нашли более 1500 бутылок контрафакта.

Трёх мужчин признали виновными по статье «Производство, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта и продажа немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками, совершенные в крупном размере, группой лиц по предварительному сговору». Они признали вину и раскаялись в содеянном. Суд назначил им наказания наказанию в виде лишения свободы на срок от года до трёх лет и штрафам от 50 до 250 тысяч рублей — в зависимости от роли каждого участника преступного предприятия.