Москва, 20 октября, 2021, 13:05 — ИА Регнум. Глобальный рост цен на продукты питания имеет несколько причин. Об этом 20 октября заявил депутат Госдумы РФ Алексей Ситников («Единая Россия») на пресс-конференции в Москве, передает корреспондент ИА REGNUM.

Продукты

«Мы все отмечаем рост цен на продукты питания. И этот рост отмечен по всему миру», — сказал парламентарий.

Первая причина удорожания продуктов питания, по его мнению, связана с ростом населения в мире. Вторая причина — пандемия, которая разорвала серьезные транснациональные логистические и производственные цепочки.

«Третье — это волатильность рынков, уход инвесторов, уход внимания экономистов и политиков с производств продуктов питания в цифровые технологии. Это все накладывалось на глобальное изменение климата и все это приводит к тому, что цены на продукты растут», — сказал Ситников.