Чита, 20 октября, 2021, 13:01 — ИА Регнум. Власти Забайкалья известили, что к 20 октября обладателями «Пушкинских карт» стали уже восемь тысяч жителей региона.

Kultura.orb.ru «Пушкинская карта»

«Мы стараемся привлечь максимальное количество наших учреждений культуры для участия в платформе и хотим, чтобы как можно больше молодых забайкальцев стали обладателями «Пушкинских карт», — пояснила министр культуры региона Ирина Левкович.

По её словам, все мероприятия, которые можно посещать по программе «Пушкинская карта», проходят многоуровневый фильтр — каждое событие рассматривается экспертным советом с точки культурно-нравственного воспитания молодежи.

«15 октября мы открыли новый сезон. Буквально за эти три-четыре дня 600 человек пришли к нам по «Пушкинской карте». Это большое подспорье как учреждениям культуры, так и молодым людям, которые имеют возможность сходить в театр, музей, филармонию. Мы предлагаем зрителю произведения, направленные на нравственное воспитание, классические постановки. В репертуаре — Достоевкий, Пушкин, Гоголь, современная драматургия», — отметил директор Забайкальского краевого драматического театра Юрий Пояркин.

На сегодняшний день к проекту подключились 10 учреждений культуры Забайкалья. Этот список до 1 ноября пополнят 72 учреждения культуры края.

Как сообщало ИА REGNUM, о культурной карте сообщил президент России Владимир Путин на прямой линии 30 июня 2021 года. Это — электронный билет, который позволит молодым людям в возрасте от 14 до 22 лет оплачивать посещение культурных мероприятий. На карту начисляют по три тысячи рублей.

В октябре 2021 года к проекту «Пушкинская карта» дополнительно присоединились два учреждения культуры Забайкалья — Нерчинский краеведческий музей и Окружной Дом офицеров в Чите.

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