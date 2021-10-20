Москва, , 13:06 — REGNUM Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден могут до конца 2021 года встретиться в каком-либо формате. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил 20 октября журналистам.

Владимир Путин и Джо Байден на встрече в Женеве Whitehouse.gov

Отвечая на вопрос о перспективах встречи лидеров России и США, представитель Кремля заявил, что «определённые понимания» стали итогом недавней встречи помощника президента Юрия Ушакова с заместителем американского госсекретаря Викторией Нуланд. Они обсуждали различные варианты, добавил он.

«После того, как они будут конкретизированы по форматам и по срокам, мы вас проинформируем», — заверил Песков журналистов и подтвердил, что «в том или ином формате» встреча президентов может состояться до конца года.

Как сообщало ИА REGNUM, Нуланд находилась в России с 11 по 13 октября. Помимо переговоров с Ушаковым состоялись её встречи с замглавы МИД Сергеем Рябковым и заместителем главы администрации президента Дмитрием Козаком.

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