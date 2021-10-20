Берн, 20 октября, 2021, 13:00 — ИА Регнум. Вариант с выходом из Международной федерации футбола (ФИФА) рассматривают более десяти европейских ассоциаций. Об этом 20 октября сообщает AP News.

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Отмечается, что причиной этого стали заявления ФИФА о планах проводить чемпионат мира по футболу каждые два года.

Напомним, ранее в ФИФА заявили о намерении проводить чемпионат мира каждые два года. В настоящее время мундиаль проводится раз в четыре года.

После этого главы европейских футбольных лиг выступили против такого решения, а президент испанской Ла Лиги обвинил ФИФА в манипуляции данными.