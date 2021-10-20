В Южной Корее назвали условие для пересмотра санкций против КНДР
Сеул, 20 октября, 2021, 12:59 — ИА Регнум. Пересмотреть санкции против КНДР можно только в случае возвращения Пхеньяна за стол переговоров. Об сообщает Yonhap News со ссылкой на заявление главы МИД Южной Кореи Чон Ый Ёна.
Данное заявление он сделал 20 октября в ходе парламентского аудита.
По его словам, необходимо предпринять некоторые действия, чтобы помешать КНДР и дальше развивать свой ядерный и ракетный потенциал.
Отвечая на вопрос, согласен ли с этим условием Вашингтон, Чон Ый Ён напомнил, что США неоднократно заявляли о готовности обсуждать любые вопросы, если Пхеньян вернётся к переговорам.
Министр иностранных дел Южной Кореи также выразил надежду на то, что предложение президента страны Мун Чжэ Ина об официальном окончании Корейской войны (1950−1953 гг) может придать необходимый импульс зашедшим в тупик переговорам о денуклеаризации.
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«Заявление об окончании войны — один из нескольких вариантов возобновления мирного процесса. Оно направлено на укрепление доверия и создание атмосферы для диалога», — сказал Чон Ый Ён.