Сеул, 20 октября, 2021, 12:59 — ИА Регнум. Пересмотреть санкции против КНДР можно только в случае возвращения Пхеньяна за стол переговоров. Об сообщает Yonhap News со ссылкой на заявление главы МИД Южной Кореи Чон Ый Ёна.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Две Кореи

Данное заявление он сделал 20 октября в ходе парламентского аудита.

По его словам, необходимо предпринять некоторые действия, чтобы помешать КНДР и дальше развивать свой ядерный и ракетный потенциал.

Отвечая на вопрос, согласен ли с этим условием Вашингтон, Чон Ый Ён напомнил, что США неоднократно заявляли о готовности обсуждать любые вопросы, если Пхеньян вернётся к переговорам.

Министр иностранных дел Южной Кореи также выразил надежду на то, что предложение президента страны Мун Чжэ Ина об официальном окончании Корейской войны (1950−1953 гг) может придать необходимый импульс зашедшим в тупик переговорам о денуклеаризации.

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«Заявление об окончании войны — один из нескольких вариантов возобновления мирного процесса. Оно направлено на укрепление доверия и создание атмосферы для диалога», — сказал Чон Ый Ён.