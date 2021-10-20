Саранск, 20 октября, 2021, 12:59 — ИА Регнум. В Мордовии от последствий заражения коронавирусом за минувшие сутки скончались шесть человек. Об этом свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба.

Mos.ru Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Смертность от COVID-19 в России ставит новые рекорды — трансляция»

Накануне среди пациентов с коронавирусом в регионе было зарегистрировано пять летальных случаев.

Общее число жертв COVID-19 в республике достигло 648 человек.

Как сообщало ИА REGNUMпо состоянию на 20 октября в регионе выявили 126 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне подтвердили 121 новый положительный тест на SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений достигло 30 155 случаев. Активными носителями коронавируса в республике на данный момент являются 4036 человек.

Читайте также: В Мордовии подтвердили ещё 126 случаев заражения коронавирусом