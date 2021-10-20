Саранск, 20 октября, 2021, 12:57 — ИА Регнум. В Мордовии по состоянию на 20 октября выявили 126 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне подтвердили 121 новый положительный тест на SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений достигло 30 155 случаев, свидетельствуют данные федерального оперативного штаба.

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За последние сутки в республике выписаны 74 человека, всего с начала пандемии выздоровел 25 471 житель Мордовии. 648 человек скончались от коронавируса как от основной причины. Накануне скончались пятеро жителей республики, за минувшие сутки в регионе было зарегистрировано шесть летальных случаев среди пациентов с коронавирусом.

За вычетом выздоровевших и умерших активными носителями коронавируса в республике на данный момент являются 4036 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на утро 19 октября в инфекционных стационарах республики лечение получают 2527 человек. В амбулаторном режиме медики наблюдают за состоянием 2929 человек.