Москва, 20 октября 2021, 12:56 — REGNUM Кремль пока не располагают информацией, с чем связаны обыски ФБР в особняке, который, предположительно, принадлежит родственникам российского бизнесмена Олега Дерипаски. Об этом 20 октября сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Песков добавил, что Москва будет готова защищать интересы граждан России.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее сотрудники ФБР США обыскали дома родственников Дерипаски в Нью-Йорке и Вашингтоне. Представитель Дерипаски заявила, что следственные действия не имеют отношения к уголовному расследованию, они связаны с санкциями.
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