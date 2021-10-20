Москва, , 12:56 — REGNUM Кремль пока не располагают информацией, с чем связаны обыски ФБР в особняке, который, предположительно, принадлежит родственникам российского бизнесмена Олега Дерипаски. Об этом 20 октября сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков Kremlin.ru

«В Кремле не может быть какого-то комментария. Мы слышали заявления, что эти объекты недвижимости не являются собственностью предпринимателя, — казал представитель Кремля. — Мы пока не располагаем информацией, с чем связаны эти обыски».

Песков добавил, что Москва будет готова защищать интересы граждан России.

«В любом случае, если эти действия правоохранителей касаются наших российских граждан, то, конечно же, мы будем готовы всячески защищать их интересы, чтобы соблюдались все их права», — подчеркнул Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее сотрудники ФБР США обыскали дома родственников Дерипаски в Нью-Йорке и Вашингтоне. Представитель Дерипаски заявила, что следственные действия не имеют отношения к уголовному расследованию, они связаны с санкциями.

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